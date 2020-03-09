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Юрий Вернидуб: «Промах Диасамидзе? Роналду тоже промахивался с двух метров. Это жизнь, это футбол»
09.03.2020 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над
– Кубковая игра состоит из двух. Сегодня мы победили с минимальным счетом. Будет ответная игра. Вся борьба впереди.
– Как объяснить промах Диасамидзе?
– Скажу просто: Роналду тоже промахивался с двух метров. Это жизнь, это футбол. Не скажу, что у Гиорги нет мастерства. Он лучше нас понимает, расстроен. Но я не вижу ничего страшного. Сказал ему поднять голову. Пока ничего страшного не случилось. Идем дальше. В жизни все бывает.
– Селява создал моментов больше, чем Баланович...
– Не собираюсь обсуждать своих игроков. Мы все — единая команда. Те задачи, которые перед ними стояли, выполнены. Претензий нет никаких. Получаю удовольствие от работы в
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Торпедо-БелАЗ» (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси.
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