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Юрий Пунтус: «С сегодняшней игрой «Торпедо» тяжело будет бороться за медали, но уверен, что она будет лучше» 

09.03.2020 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси.

– Первый матч волнительный. Стартовый тайм не удался. Думаю, ошибка, после которой пропустили и сама игра — двух-трех передач не делалось, ноги ватные. Это говорит о большом желании проявить себя. Не скажу, что кто-то выпал — вся команда затряслась. Во втором тайме поверили в себя. Не скажу, что он нам удался. Мы попытались перевести игру на сторону соперника, попытались забить. Хотели забить, но не получилось. У наших ворот возник стопроцентный момент — Диасамидзе умудрился не попасть в пустые ворота. Нам повезло.

У нас были моменты, чтобы забить хоть раз. Горбачик убегал в конце первого тайма один на один. Непонятно как так вышло, что он даже не смог пробить.

– Вы говорили, что «Торпедо» будет бороться за тройку. Сегодня мы увидели игру с командой, которая точно будет бороться за медали. Этой борьбе быть?

– Нам другого выбора не дано. Задача, которую необходимо выполнять. У нас большой резерв футболистов, которые не вышли по определенным причинам. Бордачев — игрок основного состава, Щербо — набирает кондиции, Афанасьев — в строю, но после травмы. Премудров — восстанавливается. К нам приехал бразильский футболист, трудоустройством которого мы сейчас занимаемся. Нам осталось только его заявить. К началу чемпионата, надеюсь, это случится.

С сегодняшней игрой тяжело будет бороться за медали, но уверен, что она будет лучше.

Сергей Гуренко говорил об Антилевском, что у него есть все, чтобы стать классным футболистом, кроме головы. Как вы находите подход к таким игрокам?

– Если бы я знал, почему так говорит о нем Гуренко... На тренировки не ходил? Не знаю, у нас с ним проблем нет. Он пытался проявить себя в России. Когда приехал в наше расположение, двух тренировок и одной игры мне хватило, чтобы увидеть зерно. Сегодня у него игра не получилась. Хотя у него был хороший момент, – сказал Пунтус.

 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:1) в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси.
 
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