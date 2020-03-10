Кристина Резцова: «Меня звали в сборную Беларуси. Неофициально»

Источник материала: Tribuna.com

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о варианте выступать за сборную Беларуси.

«Меня звали в сборную Беларуси. Неофициально. Тренер приходил. Тогда Лена и перешли.

Мама говорила, что готова перейти. У меня такого нет. Потому что это очень сложно. Разговаривала с Дашей Блашко. Она очень тяжело даже физически переносила смену гражданства.

Не все так просто. Не будет так, что перешел и сразу стал выигрывать. Это не от перехода зависит. Если ты сильный, то сильный и в своей стране», – заявила Резцова .