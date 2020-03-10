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Кристина Резцова: «Меня звали в сборную Беларуси. Неофициально»
10.03.2020 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российская биатлонистка Кристина
«Меня звали в сборную Беларуси. Неофициально. Тренер приходил. Тогда Лена и
Мама говорила, что готова перейти. У меня такого нет. Потому что это очень сложно. Разговаривала с Дашей Блашко. Она очень тяжело даже физически переносила смену гражданства.
Не все так просто. Не будет так, что перешел и сразу стал выигрывать. Это не от перехода зависит. Если ты сильный, то сильный и в своей стране», – заявила
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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о варианте выступать за сборную Беларуси.
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