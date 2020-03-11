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Матч «Ман Сити» – «Арсенал» перенесен после новости о заражении владельца «Олимпиакоса» коронавирусом
11.03.2020 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч 28-го тура
Клубы приняли решение о переносе матча после сообщения о том, что владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заразился коронавирусом.
13 дней назад «Олимпиакос» играл с «Арсеналом» на «Эмирейтс» в рамках Лиги Европы, тогда Маринакис встречался с некоторыми игроками и персоналом лондонского клуба.
Последовав медицинским рекомендациям, «Арсенал» и
Премьер-лига согласилась с тем, что игру лучше перенести на другую дату.
В заявлении лиги также отмечается, что перенос других матчей АПЛ не планируется.
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Матч «Ман Сити» – «Арсенал» перенесен после новости о заражении владельца «Олимпиакоса» коронавирусом
Матч 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», который должны были сыграть в среду, не состоится в качестве меры предосторожности.
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