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Матч «Ман Сити» – «Арсенал» перенесен после новости о заражении владельца «Олимпиакоса» коронавирусом

11.03.2020 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», который должны были сыграть в среду, не состоится в качестве меры предосторожности.

Клубы приняли решение о переносе матча после сообщения о том, что владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заразился коронавирусом.

13 дней назад «Олимпиакос» играл с «Арсеналом» на «Эмирейтс» в рамках Лиги Европы, тогда Маринакис встречался с некоторыми игроками и персоналом лондонского клуба.

Последовав медицинским рекомендациям, «Арсенал» и «Манчестер Сити» решили, что следует отложить проведение матча, чтобы полностью оценить ситуацию и исключить риски.

Премьер-лига согласилась с тем, что игру лучше перенести на другую дату.

В заявлении лиги также отмечается, что перенос других матчей АПЛ не планируется.

 
 
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Матч 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», который должны были сыграть в среду, не состоится в качестве меры предосторожности.
 
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