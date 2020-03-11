Матч «Ман Сити» – «Арсенал» перенесен после новости о заражении владельца «Олимпиакоса» коронавирусом

Источник материала: Tribuna.com

Матч 28-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и , который должны были сыграть в среду, не состоится в качестве меры предосторожности.

Клубы приняли решение о переносе матча после сообщения о том, что владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заразился коронавирусом.

13 дней назад «Олимпиакос» играл с «Арсеналом» на «Эмирейтс» в рамках Лиги Европы, тогда Маринакис встречался с некоторыми игроками и персоналом лондонского клуба.

Последовав медицинским рекомендациям, «Арсенал» и решили, что следует отложить проведение матча, чтобы полностью оценить ситуацию и исключить риски.

Премьер-лига согласилась с тем, что игру лучше перенести на другую дату.

В заявлении лиги также отмечается, что перенос других матчей АПЛ не планируется.