ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса после консультации с ВОЗ

11.03.2020 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

УЕФА провел срочное совещание по поводу влияния эпидемии коронавируса на проведение Евро-2020.

На основании рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения УЕФА полагает, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам, зараженным вирусом COVID-19, а также соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с десятками тысяч фанатов, сообщает The Associated Press. В настоящий момент турнир отменять не намерены и хотят провести его с болельщиками на трибунах.

В связи с этим представители футбольного органа связались с правительствами стран, которые примут матчи Евро, и попросили их принять все необходимые меры, чтобы турнир состоялся.

Матчи чемпионата должны пройти на 12 стадионах в 12 странах, что позволит перенести часть игр в другие города, если кто-то из организаторов не сможет принять турнир.

Также в УЕФА назвали «совершенно ложными» сообщения о том, что европейские футбольные федерации якобы попросили перенести турнир на следующий год.

«УЕФА не получал запросов о переносе или отмене турнира. УЕФА очень серьезно воспринимает ситуацию, связанную с коронавирусом. Мы пристально следим за ней и находимся на связи с Всемирной организацией здравоохранения и местными властями по поводу вируса COVID-19 и его распространения», – заявили в организации.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в России, Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии и Шотландии.

Коронавирус рушит сезон. Серию А остановили, во Франции, Испании, Германии и, возможно, России будут играть без зрителей

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УЕФА провел срочное совещание по поводу влияния эпидемии коронавируса на проведение Евро-2020.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НФК вернул название «Крумкачы», клуб выбирает новый логотип
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика