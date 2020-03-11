Член оргкомитета Олимпиады-2020: «В связи с коронавирусом оптимально перенести Игры на два года, а не отменять»

Источник материала: Tribuna.com

Член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси сообщил, что в связи с распространением коронавируса оптимальным решением будет перенос Летних Олимпийских Игр-2020 в Токио на два года.

По мнению Такахаси, этот вариант лучше, чем отмена Олимпиады, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

«Я не считаю возможной отмену Игр, это могла бы быть отсрочка. У МОК были бы неприятности в случае отмены», – заявил функционер, подчеркнув, что американские телекомпании заплатили большие деньги, чтобы транслировать соревнования.

Перенос Олимпиады может означать проведение повторных квалификационных турниров. К тому же в случае переноса летняя Олимпиада пройдет через несколько месяцев после зимних Игр в Пекине-2022.

«Нам придется начать серьезно думать об этом с апреля», – резюмировал Такахаси.

Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Что будет с Олимпиадой-2020 из-за коронавируса? Похоже, ее перенесут (главное, успеть до конца года) или проведут без зрителей