Сергей Канашиц: «Думайте, что хотите, а я считаю, что Гуренко – лучший тренер в чемпионате Беларуси прямо сейчас»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц считате, что Сергей Гуренко – лучший тренер в чемпионате Беларуси.

«Думайте, что хотите, а я считаю, что Сергей Гуренко — лучший тренер в чемпионате Беларуси прямо сейчас. Не один из, а самый. И даже странно, что много у нас говорят об украинце Юрии Вернидубе, возглавившем «Шахтер», льют слезы по чеху Марцелу Личке, работавшему с брестским «Динамо», ждут чудес от Кирилла Альшевского в БАТЭ, уважают брутальность Виталия Жуковского и мужской характер его «Ислочи». Но при этом как бы забывают, что в плане игровой карьеры они все, вместе взятые, против Сергея Гуренко фактически мальчишки. У него за плечами целая история выступлений и в сборной Беларуси, он играл в «Роме» и в «Парме», в «Сарагосе» и в московском «Локомотиве». Он наблюдал за работой и учился у таких спецов, как Капелло и Сарри, Семин, Малофеев, Боровский и Байдачный… Есть еще в белорусском чемпионате тренер с такой биографией? Не всем нравится характер Гуренко? Ну так он и не золотой рубль, чтобы вызывать всеобщее обожание. Кто из нас не без греха, кто идеален? Зато за своих Гуренко в буквальном смысле готов всех порвать. Разве это плохое тренерское и человеческое качество?

В «Динамо» здесь и сейчас рождается очень интересная команда. Заводная и в меру веселая, тактически грамотная и с бойцовским характером, который впитывает от своего тренера. И что не может не радовать, в обойме много молодежи из числа воспитанников собственной школы. Это особенно приятно.

Нет сомнений, что день ото дня коллектив будет набирать силы и наливаться жизненным соком, становиться лучше и наверняка вырастет в довольно грозную силу в нашем чемпионате, — написал Канашиц.

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