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«Юность» выиграла 13 из 15 домашних матчей у «Динамо-Молодечно»
11.03.2020 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 11 марта, матчем между «Юностью» и «Динамо-Молодечно» начинаются полуфиналы плей-офф «Париматч-Экстралиги». Стартовое вбрасывание произойдет в 19:00 на «Чижовка-Арене».
«Динамо-Молодечно» традиционно неудачно играет на выезде в Минске. В 15 последних гостевых матчах против «Юности» динамовцы одержали всего две победы. Общий счет этих игр 56:28 в пользу минчан.
Поэтому на сегодняшний матч отличной выглядит ставка Ф1 (-1.0) – «Юность» обыграет «Динамо-Молодечно» больше, чем в одну шайбу. На этот исход в линии
Отметим, что у БК «Париматч» есть отличное предложение для новых клиентов –
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Сегодня, 11 марта, матчем между «Юностью» и «Динамо-Молодечно» начинаются полуфиналы плей-офф «Париматч-Экстралиги».
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