«Юность» выиграла 13 из 15 домашних матчей у «Динамо-Молодечно»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 11 марта, матчем между «Юностью» и «Динамо-Молодечно» начинаются полуфиналы плей-офф «Париматч-Экстралиги». Стартовое вбрасывание произойдет в 19:00 на «Чижовка-Арене».

«Динамо-Молодечно» традиционно неудачно играет на выезде в Минске. В 15 последних гостевых матчах против «Юности» динамовцы одержали всего две победы. Общий счет этих игр 56:28 в пользу минчан.

Поэтому на сегодняшний матч отличной выглядит ставка Ф1 (-1.0) – «Юность» обыграет «Динамо-Молодечно» больше, чем в одну шайбу. На этот исход в линии букмекерской компании «Париматч» предлагает хороший коэффициент 1.67 .

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