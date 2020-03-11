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Кубок президента. Игру «Юность» – «Динамо-Молодечно» посетили 359 зрителей. Это антирекорд плей-офф-2020
11.03.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом матче полуфинальной серии Кубка президента между «Юностью» и
Отметим, что предыдущий антирекорд также принадлежал
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Кубок президента. Игру «Юность» – «Динамо-Молодечно» посетили 359 зрителей. Это антирекорд плей-офф-2020
В первом матче полуфинальной серии Кубка президента между «Юностью» и «Динамо-Молодечно» (3:2) на «Чижовка-Арене» присутствовали 359 зрителей.
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