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Кубок президента. Игру «Юность» – «Динамо-Молодечно» посетили 359 зрителей. Это антирекорд плей-офф-2020

11.03.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом матче полуфинальной серии Кубка президента между «Юностью» и «Динамо-Молодечно» (3:2) на «Чижовка-Арене» присутствовали 359 зрителей. 

Отметим, что предыдущий антирекорд также принадлежал «Юности». За вторым матчем четвертьфинальной серии против оршанского «Локомотива» наблюдали 510 болельщиков. 
 
Вторая игра противостояния состоится на «Чижовка-Арене» в пятницу, 13 марта, в 19:00.

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В первом матче полуфинальной серии Кубка президента между «Юностью» и «Динамо-Молодечно» (3:2) на «Чижовка-Арене» присутствовали 359 зрителей.
 
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