Кубок президента. Игру «Юность» – «Динамо-Молодечно» посетили 359 зрителей. Это антирекорд плей-офф-2020

Источник материала: Tribuna.com

В первом матче полуфинальной серии Кубка президента между «Юностью» и (3:2) на «Чижовка-Арене» присутствовали 359 зрителей.

Отметим, что предыдущий антирекорд также принадлежал . За вторым матчем четвертьфинальной серии против оршанского наблюдали 510 болельщиков.



Вторая игра противостояния состоится на «Чижовка-Арене» в пятницу, 13 марта, в 19:00.

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