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НБА приостановила сезон из-за обнаружения коронавируса у Руди Гобера
12.03.2020 08:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В среду в последний момент было отложено проведение матча «Оклахома» – «Юта» в связи с тем, что один из игроков клуба из Солт-Лейк-Сити сдал положительный тест на коронавирус. Инсайдеры сообщают, что этим игроком является Гобер.
О заболевании Гобера стало известно непосредственно перед началом игры в Оклахома-Сити. Сразу после этого встречу решили не проводить. Француз не присутствовал на арене.
Вскоре НБА приняла решение приостановить регулярный чемпионат, начиная с матчей четверга, 12 марта.
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НБА официально приостановила проведение сезона-2019/20 из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера.
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