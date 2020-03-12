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В 2019 году АБФФ потратила 2,2 млн долларов на строительство полей и манежей в регионах
12.03.2020 13:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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На строительство футбольных полей и сооружений в регионах за год было потрачено 2,2 млн долларов.
Напомним, в 2019 году были открыты футбольные манежи в Могилеве и Гомеле. Планировалось, что будет построен манеж в Витебске, однако его открытие перенесли на 2020 год.
Также были открыты поля 20x40 с искусственным покрытием в Белыничах, Жабинке, Бресте, Осиповичах, Браславле.
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