В 2019 году АБФФ потратила 2,2 млн долларов на строительство полей и манежей в регионах

Источник материала: Tribuna.com

Стал известен бюджет АБФФ за 2019 год.

На строительство футбольных полей и сооружений в регионах за год было потрачено 2,2 млн долларов.

Напомним, в 2019 году были открыты футбольные манежи в Могилеве и Гомеле. Планировалось, что будет построен манеж в Витебске, однако его открытие перенесли на 2020 год.

Также были открыты поля 20x40 с искусственным покрытием в Белыничах, Жабинке, Бресте, Осиповичах, Браславле.

Бюджет АБФФ в 2019 году составил 9,8 млн долларов