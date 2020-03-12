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Александр Глеб: «Думаю, останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Потому что он пока в самом низу»
12.03.2020 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб объяснял причины своего решения закончить карьеру.
– Я много думал, советовался, но внутренне определился еще после того сезона, понял, что хватит. Хотя я люблю футбол, и даже сейчас проскакивает желание выйти на поле, поиграть. Но понимаю, что в этом году мне исполнится уже 39 лет, а у меня семья, дети, нужно им уделить внимание. Так что внутренне принял это решение.
Что дальше? До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Думаю, останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Потому что он пока в самом низу, – сказал Глеб.
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Александр Глеб: «Думаю, останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Потому что он пока в самом низу»
Белорусский полузащитник Александр Глеб объяснял причины своего решения закончить карьеру.
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