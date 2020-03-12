Александр Глеб: «Думаю, останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Потому что он пока в самом низу»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Александр Глеб объяснял причины своего решения закончить карьеру.

– Я много думал, советовался, но внутренне определился еще после того сезона, понял, что хватит. Хотя я люблю футбол, и даже сейчас проскакивает желание выйти на поле, поиграть. Но понимаю, что в этом году мне исполнится уже 39 лет, а у меня семья, дети, нужно им уделить внимание. Так что внутренне принял это решение.

Что дальше? До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Думаю, останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Потому что он пока в самом низу, – сказал Глеб.

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