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«Йокерит»: «Клуб не планирует сниматься с чемпионата, такого решения нет»
14.03.2020 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Йокерит» опроверг информацию о снятии с плей-офф
«Такое решение не принято. Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в
Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства.
То есть либо КХЛ примет решение, либо Финляндия. Мы, повторюсь, находимся на связи со всеми и работаем совместно», – сказал менеджер по работе с клиентами финского клуба Роман Рябков.
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«Йокерит» опроверг информацию о снятии с плей-офф КХЛ из-за коронавируса.
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