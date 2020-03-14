«Йокерит»: «Клуб не планирует сниматься с чемпионата, такого решения нет»

Источник материала: Tribuna.com

«Йокерит» опроверг информацию о снятии с плей-офф из-за коронавируса.

«Такое решение не принято. Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в .

находится на постоянной связи со всеми заинтересованными сторонами. Клуб не планирует сниматься с чемпионата.

Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства.

То есть либо КХЛ примет решение, либо Финляндия. Мы, повторюсь, находимся на связи со всеми и работаем совместно», – сказал менеджер по работе с клиентами финского клуба Роман Рябков.