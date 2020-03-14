ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Йокерит»: «Клуб не планирует сниматься с чемпионата, такого решения нет»

14.03.2020 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Йокерит» опроверг информацию о снятии с плей-офф КХЛ из-за коронавируса. 

«Такое решение не принято. Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в КХЛ.

«Йокерит» находится на постоянной связи со всеми заинтересованными сторонами. Клуб не планирует сниматься с чемпионата.

Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства.

То есть либо КХЛ примет решение, либо Финляндия. Мы, повторюсь, находимся на связи со всеми и работаем совместно», – сказал менеджер по работе с клиентами финского клуба Роман Рябков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Йокерит» опроверг информацию о снятии с плей-офф КХЛ из-за коронавируса.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса («Чемпионат»)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика