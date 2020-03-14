Сергей Гуренко: «В первой игре две чистые «точки» нам не ставят, две 100-процентные руки! Ну что? Судей отмажут. И сейчас мне судья говорит: меня отмажут!»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал матч с (2:3) в четвертьфинале Кубка Беларуси.

– Я доволен командой и ребятами, настроем. Те ошибки, что допустили, – это моменты сыгранности, молодости некоторых футболистов. Хотя некоторые и по три года играют. Команда подготовлена. У нас есть хороший потенциал к росту, чтобы играть значительно лучше и смелее. В сезоне, уверен, покажем достойный минского футбол. А вот эти вещи, что происходят. В первой игре две чистые «точки» нам не ставят, две стопроцентные руки! Ну что? Судей отмажут. И сейчас мне судья говорит: меня отмажут! Самое важное – футбол, положительные эмоции. Отношением ребят рад. Жизнь продолжается.

– Ваше видение отмененного гола ?

– Был удар в ворота, да, Бахар находился в офсайде, но офсайд был неактивным. Мяч летел в Филипенко, он сбросил Бахару — тот забил. В чем проблема? Я не вижу. Этот момент уже заигран. Если бы Филипенко выбил бы мяч в аут, ничего бы не было страшного… Но он сбросил нашему игроку – и судья показывает «вне игры». И его отмажут.

– После матча вы тепло пообщались с болельщиками. Поддержка была домашней?

– Каждый клуб считает, что у него лучшие болельщики. Приехали за полчаса до игры. Ребята старались отблагодарить. Мне нравится единение болельщиков. Игроки бьются за тех людей. Наша задача в том, чтобы на футбол столько же ходило, сколько на хоккей.

– После игры вы что-то эмоционально пытались донести судьям. Что?

– Им ничего не донесешь. Им только занести можно. Но донести – не донесешь.

– Давно ли был такой матч по эмоциям и накалу?

– Чемпионат будет интересным. Люди живут эмоциями. Как только они пропадают, нас нет.

– Сейчас всюду отменяют соревнования из-за коронавируса. Какое ваше мнение на этот счет?

– Не будем эту тему затрагивать. Я не знаю всей подноготной и масштабов этой катастрофы, – сказал Гуренко.