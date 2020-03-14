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Сергей Гуренко: «В первой игре две чистые «точки» нам не ставят, две 100-процентные руки! Ну что? Судей отмажут. И сейчас мне судья говорит: меня отмажут!»
14.03.2020 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал матч с
– Я доволен командой и ребятами, настроем. Те ошибки, что допустили, – это моменты сыгранности, молодости некоторых футболистов. Хотя некоторые и по три года играют. Команда подготовлена. У нас есть хороший потенциал к росту, чтобы играть значительно лучше и смелее. В сезоне, уверен, покажем достойный минского
– Ваше видение
– Был удар в ворота, да, Бахар находился в офсайде, но офсайд был неактивным. Мяч летел в Филипенко, он сбросил Бахару — тот забил. В чем проблема? Я не вижу. Этот момент уже заигран. Если бы Филипенко выбил бы мяч в аут, ничего бы не было страшного… Но он сбросил нашему игроку – и судья показывает «вне игры». И его отмажут.
– После матча вы тепло пообщались с болельщиками. Поддержка была домашней?
– Каждый клуб считает, что у него лучшие болельщики. Приехали за полчаса до игры. Ребята старались отблагодарить. Мне нравится единение болельщиков. Игроки бьются за тех людей. Наша задача в том, чтобы на футбол столько же ходило, сколько на хоккей.
– После игры вы что-то эмоционально пытались донести судьям. Что?
– Им ничего не донесешь. Им только занести можно. Но донести – не донесешь.
– Давно ли был такой матч по эмоциям и накалу?
– Чемпионат будет интересным. Люди живут эмоциями. Как только они пропадают, нас нет.
– Сейчас всюду отменяют соревнования из-за коронавируса. Какое ваше мнение на этот счет?
– Не будем эту тему затрагивать. Я не знаю всей подноготной и масштабов этой катастрофы, – сказал Гуренко.
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Сергей Гуренко: «В первой игре две чистые «точки» нам не ставят, две 100-процентные руки! Ну что? Судей отмажут. И сейчас мне судья говорит: меня отмажут!»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал матч с БАТЭ (2:3) в четвертьфинале Кубка Беларуси.
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