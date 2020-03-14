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Инспектор матча БАТЭ – «Динамо» Дупанов: «Филипенко пытался спасти ворота. Бахар находился в положении «вне игры» 

14.03.2020 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Инспектор матча Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск (3:2) Юрий Дупанов прокомментировал отмену гола форварда столичной команды Ивана Бахара.

– Прокомментируйте эпизод с отмененным голом Бахара.

– Бахар, забивавший гол, находился в положении «вне игры».

В момент удара Климовича Филипенко пытался остановить мяч, летевший в ворота. В правилах написано: если при спасении ворот мяч отлетает от игрока (не имеет значения — вратаря или полевого) к игроку, который находится в положении «вне игры», то нужно фиксировать нарушение правил, – сказал Дупанов.

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Теги: Минск
 
 
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 Инспектор матча Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск (3:2) Юрий Дупанов прокомментировал отмену гола форварда столичной команды Ивана Бахара.
 
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