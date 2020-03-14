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Кирилл Альшевский: «С учетом того, что победили и вышли в полуфинал Кубка, наверное, команда справилась с поставленной задачей»

14.03.2020 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:2, первый матч 2:1) в ответной игре четвертьфинале Кубка Беларуси.

– Комментарий ровно такой же, как и после предыдущей игры. Большое спасибо работникам, подготовившим поле. Оно позволило стопроцентно играть в футбол.

– Как вы считаете, команда справилась с поставленной задачей?

– Это покажет более глубокий анализ. С учетом того, что победили и вышли в полуфинал Кубка, наверное, команда справилась с поставленной задачей.

– Прокомментируйте неуверенную игру в обороне.

– Игра была очень уверенной. Пропустили два мяча, но их надо разносторонне смотреть. Стечение неприятностей, не более того. Команда пропустила два мяча, будучи в переходной фазе. Вероятность пропустить гораздо больше после своей атаки всегда.

– Команда забила пять голов в двух матчах с «Динамо». Удовлетворены ли нападением?

– Есть к чему стремиться. Доволен первым таймом, несмотря на то, что пропустили два мяча.

– Оцените состояние и готовность Антона Сароки.

– Он не прошел всю предсезонку. По сути, состояние оптимальное на сегодняшний день. Замена же была плановой. Им доволен.

– Волков не наигрывался клубом в основе. Сейчас он остался на скамейке. Прокомментируйте его дальнейшие перспективы.

– В подготовительный период сложно говорить о том, что наигрывается состав. Одни пары защитников в одних матчах, другие — в других. Он полноценный игрок команды, как и все, кто сегодня выходил на поле. Думал его выпустить, но игроков обороны менять сложнее всего. Просто не стали рисковать. Но пока есть возможность его выпускать на поле, этой возможностью воспользуемся.

– Успели ли посмотреть момент с отмененным голом? Какое у вас мнение насчет его легитимности?

– Не смотрел пока видео, поэтому не могу утверждать на сто процентов. Но то, что видел в динамике, – это положение «вне игры». Хотя, повторюсь, эпизода не видел и заявлять стопроцентно не хотелось бы.

– Чем руководствовались, когда оставляли в запасе Павла Нехайчика?

– Мы с Пашей поговорили. У нас большая обойма футболистов, всем надо играть, сезон длинный.

– Значит ли, что не было обеспокоенности за исход противостояния?

– Не было такого, что мы знали, что обязательно победим. Конечно, хотелось. Но вы поймите, мы же не убрали Нехайчика, а вместо него поставили плохого игрока. Нет! Вместо него вышел такой же хороший футболист, – сказал Альшевский.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал победу своей команды над минским «Динамо» (3:2, первый матч 2:1) в ответной игре четвертьфинале Кубка...
 
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