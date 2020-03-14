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УЕФА может провести Евро-2020 в декабре (The Telegraph)

14.03.2020 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 на декабрь, сообщает The Telegraph.

Перенос турнира позволит закончить национальные чемпионаты летом, поскольку сейчас сезоны в лигах топ-5 приостановлены из-за коронавируса.  

Радикальные предложения типа проведения Евро в декабре обсудят во вторник на собрании УЕФА.

Существует также вариант с переносом турнира на год. Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах

 

 
 
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УЕФА рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 на декабрь, сообщает The Telegraph.
 
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