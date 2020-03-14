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УЕФА может провести Евро-2020 в декабре (The Telegraph)
14.03.2020 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Перенос турнира позволит закончить национальные чемпионаты летом, поскольку сейчас сезоны в лигах топ-5 приостановлены из-за коронавируса.
Радикальные предложения типа проведения
Существует также вариант с переносом турнира на год. Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах
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УЕФА рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 на декабрь, сообщает The Telegraph.
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