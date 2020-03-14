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Бахар про отмененный гол: «Я до конца не понял. Не знаю пока таких правил»
14.03.2020 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Иван Бахар прокомментировал поражение от
– Положительных впечатлений от игры быть не может, потому что проиграли. Сергей Витальевич всегда настраивает на победу, поэтому вдвойне не довольны. Хотели сегодня взять реванш за прошлую игру и пройти дальше в Кубке. Но — как есть. С этим нужно смириться и идти дальше.
– Со здоровьем уже все хорошо?
– В целом да. Пока тяжеловато, ведь пропустил полторы-две недели. Хотя мне давали определенную нагрузку, и особо я не выпал. Физически чувствовал себя неплохо.
– Самый эмоциональный эпизод матча – твой гол,
– Здесь нечего комментировать. Обидно. К сожалению, его не засчитали. Может, будут вопросы к судейству, к федерации. Но мы футболисты, наше дело – играть.
– Но как-то же вам объяснили решение.
– Я до конца не понял. Не знаю пока таких правил.
– Вратарь отыгран, перед тобой один Филипенко, ты в офсайде.
– Честно говоря, никогда бы не подумал, что это может быть офсайд. Я этого даже не знал.
– Теперь, получается, в полуфинале вам надо болеть за как минимум за БАТЭ,
– Мы отталкиваемся от своей игры, а сейчас уже от нас ничего не зависит. Попадем в еврокубки — хорошо, – сказал Бахар.
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Нападающий минского «Динамо» Иван Бахар прокомментировал поражение от БАТЭ (2:3) в ответном матче 1/4 финала Кубка Беларуси.
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