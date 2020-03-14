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Бахар про отмененный гол: «Я до конца не понял. Не знаю пока таких правил»  

14.03.2020 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Иван Бахар прокомментировал поражение от БАТЭ (2:3) в ответном матче 1/4 финала Кубка Беларуси.

– Положительных впечатлений от игры быть не может, потому что проиграли. Сергей Витальевич всегда настраивает на победу, поэтому вдвойне не довольны. Хотели сегодня взять реванш за прошлую игру и пройти дальше в Кубке. Но — как есть. С этим нужно смириться и идти дальше.

– Со здоровьем уже все хорошо?

– В целом да. Пока тяжеловато, ведь пропустил полторы-две недели. Хотя мне давали определенную нагрузку, и особо я не выпал. Физически чувствовал себя неплохо.

– Самый эмоциональный эпизод матча – твой гол, который отменили.

– Здесь нечего комментировать. Обидно. К сожалению, его не засчитали. Может, будут вопросы к судейству, к федерации. Но мы футболисты, наше дело – играть.

– Но как-то же вам объяснили решение.

– Я до конца не понял. Не знаю пока таких правил.

– Вратарь отыгран, перед тобой один Филипенко, ты в офсайде.

– Честно говоря, никогда бы не подумал, что это может быть офсайд. Я этого даже не знал.

– Теперь, получается, в полуфинале вам надо болеть за как минимум за БАТЭ, «Шахтер», чтобы попасть в еврокубки.

– Мы отталкиваемся от своей игры, а сейчас уже от нас ничего не зависит. Попадем в еврокубки — хорошо, – сказал Бахар.

Сергей Гуренко: «В первой игре две чистые «точки» нам не ставят, две 100-процентные руки! Ну что? Судей отмажут. И сейчас мне судья говорит: меня отмажут!»

Инспектор матча БАТЭ – «Динамо» Дупанов: «Филипенко пытался спасти ворота. Бахар находился в положении «вне игры» 

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Иван Бахар прокомментировал поражение от БАТЭ (2:3) в ответном матче 1/4 финала Кубка Беларуси.
 
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