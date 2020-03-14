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Андрей Чепа о незасчитанном голе «Динамо»: «Бахар в момент удара по воротам Климовичем находился в положении «вне игры»
14.03.2020 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава Департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа прокомментировал
«В момент удара по воротам БАТЭ в исполнении игрока минского
Игрок находится в положении «вне игры», если:
– любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника;
То есть, перед Бахаром должно находиться как минимум два игрока БАТЭ (ближе к линии ворот БАТЭ).
Филипенко отбил мяч летевший в его ворота, т.е. спасал ворота своей команды. Согласно Правилам игры в футбол 2019/20:
Игрок, находящийся в положении «вне игры» в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде, наказывается за это, только если он вмешивается в игровые действия, а именно:
– вмешивается в игру, сыграв или коснувшись мяча после паса или касания мяча партнером по команде;
– получает преимущество, играя в мяч или мешая сопернику, когда мяч был намеренно отбит любым соперником, спасающим ворота от гола.
То есть, Бахар в момент удара по воротам Климовичем находился в положении «вне игры», – сказал Чепа.
Правила игры в футбол 2019/20. Правило 11: положение «вне игры»
Игрок находится в положении «вне игры», если:
– любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника;
2. Нарушение «вне игры»
Игрок, находящийся в положении «вне игры» в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде, наказывается за это, только если он вмешивается в игровые действия, а именно:
– вмешивается в игру, сыграв или коснувшись мяча после паса или касания мяча партнером по команде;
– получает преимущество, играя в мяч или мешая сопернику, когда мяч был намеренно отбит любым соперником, спасающим ворота от гола.
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Андрей Чепа о незасчитанном голе «Динамо»: «Бахар в момент удара по воротам Климовичем находился в положении «вне игры»
Глава Департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрей Чепа прокомментировал отмену гола форварда столичной команды Ивана Бахара.
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