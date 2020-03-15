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Участники плей-офф КХЛ намерены продолжить сезон. Они провели удаленное совещание («СЭ»)
15.03.2020 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клубы, попавшие во второй раунд Кубка Гагарина, намерены продолжать выступления в этом сезоне несмотря на распространение коронавируса.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 7 из 8 команд (за исключением снявшегося
Позиция клубов такова, что раз в стране не введены карантин и запрет на массовые мероприятия, то при определенных условиях дальнейшее проведение турнира не несет в себе угрозу для здоровья зрителей и участников.
Ранее сообщалось, что 17 марта
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Клубы, попавшие во второй раунд Кубка Гагарина, намерены продолжать выступления в этом сезоне несмотря на распространение коронавируса.
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