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Участники плей-офф КХЛ намерены продолжить сезон. Они провели удаленное совещание («СЭ»)

15.03.2020 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Клубы, попавшие во второй раунд Кубка Гагарина, намерены продолжать выступления в этом сезоне несмотря на распространение коронавируса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 7 из 8 команд (за исключением снявшегося «Йокерита») провели удаленное совещание и пришли к мнению, что сезон не нужно прерывать.

Позиция клубов такова, что раз в стране не введены карантин и запрет на массовые мероприятия, то при определенных условиях дальнейшее проведение турнира не несет в себе угрозу для здоровья зрителей и участников.

Ранее сообщалось, что 17 марта КХЛ собирается обсудить возможность переноса Кубка Гагарина в связи с распространением коронавируса.

 

 
 
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Клубы, попавшие во второй раунд Кубка Гагарина, намерены продолжать выступления в этом сезоне несмотря на распространение коронавируса.
 
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