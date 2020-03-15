Участники плей-офф КХЛ намерены продолжить сезон. Они провели удаленное совещание («СЭ»)

Источник материала: Tribuna.com

Клубы, попавшие во второй раунд Кубка Гагарина, намерены продолжать выступления в этом сезоне несмотря на распространение коронавируса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 7 из 8 команд (за исключением снявшегося ) провели удаленное совещание и пришли к мнению, что сезон не нужно прерывать.

Позиция клубов такова, что раз в стране не введены карантин и запрет на массовые мероприятия, то при определенных условиях дальнейшее проведение турнира не несет в себе угрозу для здоровья зрителей и участников.

Ранее сообщалось, что 17 марта собирается обсудить возможность переноса Кубка Гагарина в связи с распространением коронавируса.