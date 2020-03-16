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Иван Караичев: «Брестское «Динамо» займет третье место в чемпионате. Не уверен, что с Ковальчуком можно создать династию»

16.03.2020 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Специалист по PR Иван Караичев спрогнозировал итоги чемпионата Беларуси-2020. На третье место он поставил брестское «Динамо». 

– Состав все равно сильный, но поменялась психология. Странные высказывания босса клуба о «Рухе» испортили впечатление о чемпионстве. И ладно болельщики. Психология – 50 процентов успеха игроков. В прошлом году у Бреста был энтузиазм. Он был бы еще большим в этом году, если бы не откровения Зайцева и уход тренера. Думаю, что в этом году брестчане не доберут очки из-за комбинации этих двух факторов.

– Фактор тренера. Марцел Личка хоть и не был именитым тренером, но в Бресте у него пошло и это надо было ценить. Сколько он сделал результативных замен, спасших решающие очки! Все с чего-то начинали и надо было продолжать. Тогда команда была бы единым целом и дальше, могла бы создать свою династию побед, как БАТЭ в свое время. Кстати, Гончаренко был не более опытным тренером к моменту начала своей карьеры хедкоучем в БАТЭ. Но Капский увидел, доверился и не прогадал. Боссы Бреста прогадали. О назначении Ковальчука промолчу. Ничего плохого он мне не сделал. Но не уверен, что с этим тренером можно создать ту самую династию. Думаю, увольнение Лички – очень важный фактор, важнее чем кажется.

– Команда не усилилась. Есть пара хороших подписаний, пара серьезных потерь. Как минимум, стала не сильнее.

– Старт в еврокубках. Конечно, для Бреста это событие. Команда в этой среде неопытна. Тренер не имеет толком опыта в еврокубках. Как распределить силы, как сохранить концентрацию. Не удивлюсь, если Брест по неопытности потеряет пару важных очков между играми в еврокубках пусть даже на стадии квалификации.

Мне очень жаль. «Динамо» Брест мне симпатичны из-за магии прошлого года, да и город для меня не чужой. Но нет, – написал Караичев в своем Facebook.

Добавим, что первое место Караичев поставил БАТЭ, второе место по его мнению займет «Шахтер».

 
Теги: Брест
 
 
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