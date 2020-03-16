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Иван Караичев: «Брестское «Динамо» займет третье место в чемпионате. Не уверен, что с Ковальчуком можно создать династию»
16.03.2020 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Специалист по PR Иван Караичев спрогнозировал итоги чемпионата Беларуси-2020. На третье место он поставил брестское «Динамо».
– Состав все равно сильный, но поменялась психология. Странные высказывания босса клуба о «Рухе» испортили впечатление о чемпионстве. И ладно болельщики. Психология – 50 процентов успеха игроков. В прошлом году у
– Фактор тренера. Марцел Личка хоть и не был именитым тренером, но в Бресте у него пошло и это надо было ценить. Сколько он сделал результативных замен, спасших решающие очки! Все с чего-то начинали и надо было продолжать. Тогда команда была бы единым целом и дальше, могла бы создать свою династию побед, как
– Команда не усилилась. Есть пара хороших подписаний, пара серьезных потерь. Как минимум, стала не сильнее.
– Старт в еврокубках. Конечно, для Бреста это событие. Команда в этой среде неопытна. Тренер не имеет толком опыта в еврокубках. Как распределить силы, как сохранить концентрацию. Не удивлюсь, если Брест по неопытности потеряет пару важных очков между играми в еврокубках пусть даже на стадии квалификации.
Мне очень жаль. «Динамо» Брест мне симпатичны из-за магии прошлого года, да и город для меня не чужой. Но нет, –
Добавим, что первое место Караичев поставил БАТЭ, второе место по его мнению займет
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Иван Караичев: «Брестское «Динамо» займет третье место в чемпионате. Не уверен, что с Ковальчуком можно создать династию»
Специалист по PR Иван Караичев спрогнозировал итоги чемпионата Беларуси-2020.
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