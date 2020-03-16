|
Минское «Динамо» заняло шестое место по посещаемости в Европе
16.03.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила данные о самых посещаемых клубах сезона-2019/20.
Первую позицию занял швейцарский «Берн». Шестое место заняло минское
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Берн» (Швейцария) – 16 237 в среднем зрителей за матч
2. СКА (Россия) – 16 237
3. «Кельн» (Германия) – 13 333
4. «Айсбэрен» (Германия) – 12 901
5. «Мангейм» (Германия) – 11 891
6. «Динамо» Минск (Беларусь) – 10 666
7. «Фрелунда» (Швеция) – 10 579
8.
9. «Цюрих» (Швейцария) – 9349
10. «Спартак» (Россия) – 8913
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила данные о самых посещаемых клубах сезона-2019/20.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)