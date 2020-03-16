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Минское «Динамо» заняло шестое место по посещаемости в Европе

16.03.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила данные о самых посещаемых клубах сезона-2019/20.

Первую позицию занял швейцарский «Берн». Шестое место заняло минское «Динамо».

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Берн» (Швейцария) – 16 237 в среднем зрителей за матч

2. СКА (Россия) – 16 237

3. «Кельн» (Германия) – 13 333

4. «Айсбэрен» (Германия) – 12 901

5. «Мангейм» (Германия) – 11 891

6. «Динамо» Минск (Беларусь) – 10 666

7. «Фрелунда» (Швеция) – 10 579

8. «Спарта» (Чехия) – 10 330

9. «Цюрих» (Швейцария) – 9349

10. «Спартак» (Россия) – 8913

 
Теги: Минск
 
 
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила данные о самых посещаемых клубах сезона-2019/20.
 
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