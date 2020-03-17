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Бернд Штанге: «Знаю, в Беларуси еще играют в футбол. Возможно, ваши эксперты осведомлены больше других»
17.03.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд
«В это непростое время я прислушиваюсь только к экспертам — врачам, биологам, вирусологам. На самом деле никто, кроме них, не знает, что нужно делать. Мне не нравится, когда посторонние вмешиваются в мою тренерскую кухню, поэтому и сам не хочу спекулировать на тему, в которой недостаточно компетентен.
Могу лишь сказать, что в Йене, где я живу, публичная жизнь практически остановилась. Школы, рестораны, детские сады — все закрыто. Иногда выхожу в город за покупками или по другим делам — улицы пустые, никого нет. Народ паникует и боится, что через месяц-два будет еще хуже. Скупили всю туалетную бумагу. Но я стараюсь не паниковать и жить обычной жизнью. Надеюсь, не заболею.
Предсказывать дальнейшие события сложно. Если эпидемия пойдет на спад — может, в мае-июне соревнования возобновятся. А может, только в октябре. В любом случае, не могу себе представить, чтобы летом прошел чемпионат Европы. Национальные лиги гораздо важнее, и сначала нужно их закончить, будь то в июне или в июле.
В Германии у грандов вроде «Баварии» и дортмундской
Знаю, в Беларуси еще играют в футбол. Возможно, ваши эксперты осведомлены больше других. Если это так — безусловно, надо к ним прислушаться. Но в Европе уже приняты решения. В Италии драматическая ситуация, в Германии и Франции каждый день растет число заболевших. Может, у вас другие правила. Хотя ваш президент любит говорить, что Беларусь — центр Европы. Так что я не представляю, как вирус можно остановить где-нибудь на границе в районе Бреста или Гродно...» – сказал
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Бернд Штанге: «Знаю, в Беларуси еще играют в футбол. Возможно, ваши эксперты осведомлены больше других»
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