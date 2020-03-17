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Бернд Штанге: «Знаю, в Беларуси еще играют в футбол. Возможно, ваши эксперты осведомлены больше других»

17.03.2020 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге, проживающий в Германии, рассказал о ситуации с пандемией коронавируса.

«В это непростое время я прислушиваюсь только к экспертам — врачам, биологам, вирусологам. На самом деле никто, кроме них, не знает, что нужно делать. Мне не нравится, когда посторонние вмешиваются в мою тренерскую кухню, поэтому и сам не хочу спекулировать на тему, в которой недостаточно компетентен.

Могу лишь сказать, что в Йене, где я живу, публичная жизнь практически остановилась. Школы, рестораны, детские сады — все закрыто. Иногда выхожу в город за покупками или по другим делам — улицы пустые, никого нет. Народ паникует и боится, что через месяц-два будет еще хуже. Скупили всю туалетную бумагу. Но я стараюсь не паниковать и жить обычной жизнью. Надеюсь, не заболею.

Предсказывать дальнейшие события сложно. Если эпидемия пойдет на спад — может, в мае-июне соревнования возобновятся. А может, только в октябре. В любом случае, не могу себе представить, чтобы летом прошел чемпионат Европы. Национальные лиги гораздо важнее, и сначала нужно их закончить, будь то в июне или в июле.

В Германии у грандов вроде «Баварии» и дортмундской «Боруссии» проблем нет. А вот клубы калибром поменьше очень зависят от телетрансляций и попали в сложное положение. Матчей нет — нет и денежных поступлений, а футболистам надо платить солидные зарплаты. Обстановка в мире вышла из-под контроля. В это непростое время нам всем нужно проявлять солидарность и помогать друг другу.

Знаю, в Беларуси еще играют в футбол. Возможно, ваши эксперты осведомлены больше других. Если это так — безусловно, надо к ним прислушаться. Но в Европе уже приняты решения. В Италии драматическая ситуация, в Германии и Франции каждый день растет число заболевших. Может, у вас другие правила. Хотя ваш президент любит говорить, что Беларусь — центр Европы. Так что я не представляю, как вирус можно остановить где-нибудь на границе в районе Бреста или Гродно...» – сказал Штанге.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге, проживающий в Германии, рассказал о ситуации с пандемией коронавируса.
 
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