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Председатель «Юности»: «На «Чижовка-Арене» между болельщиками команд произошла потасовка. Была она и в воскресенье, на ж/д вокзале в Молодечно»

17.03.2020 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель «Юности» Михаил Шишов рассказал об отношении к поведению болельщиков «Динамо-Молодечно».

– Матчи «Юности» с «Динамо-Молодечно» в пятницу и воскресенье получились не совсем однозначными как в плане судейства, так и плане поведения людей на трибунах. Молодечненские болельщики в адрес игроков «Юности» скандировали не слишком приятные слова. Как вы к этому относитесь?

– Скажу откровенно, в пятницу я общался с директором «Динамо-Молодечно» Игорем Николайчиком, который также был на матче. И он сам был не в восторге от поведения болельщиков, потому что с их стороны шло откровенное оскорбление клуба, хоккеистов «Юности». Вроде, два фарм-клуба «Динамо»...

Также в пятницу и воскресенье произошли другие неприятные инциденты. Знаю, что в перерыве матча на «Чижовка-Арене» между болельщиками команд произошла потасовка. Была она и в воскресенье, на железнодорожном вокзале в Молодечно. Чем все завершилось, я не знаю, не был на вокзале.

Также стоит напомнить о поведении болельщиков «Динамо-Молодечно» во время матча в воскресенье. Фактически из-за них мы получили пять минут скамеечного штрафа. На лавке находился врач команды Василий Таран, и человек просто не выдержал, потому что за его спиной, видимо, очень грубые слова неслись от местных болельщиков. И в адрес тренеров, и в адрес команды. Человек не выдержал, повернулся и продемонстрировал нелицеприятный жест. Да, согласен, Тарана это не красит, нужно было сдержаться, но, с другой стороны, к чему эти оскорбления? – сказал Шишов.

«Юность» в ярости от того, как судят ее матчи с Молодечно и что кричат болельщики соперника

 
 
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Председатель «Юности» Михаил Шишов рассказал об отношении к поведению болельщиков «Динамо-Молодечно».
 
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