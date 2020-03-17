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Председатель «Юности»: «На «Чижовка-Арене» между болельщиками команд произошла потасовка. Была она и в воскресенье, на ж/д вокзале в Молодечно»
17.03.2020 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель
– Матчи
– Скажу откровенно, в пятницу я общался с директором
Также в пятницу и воскресенье произошли другие неприятные инциденты. Знаю, что в перерыве матча на «Чижовка-Арене» между болельщиками команд произошла потасовка. Была она и в воскресенье, на железнодорожном вокзале в Молодечно. Чем все завершилось, я не знаю, не был на вокзале.
Также стоит напомнить о поведении болельщиков «Динамо-Молодечно» во время матча в воскресенье. Фактически из-за них мы получили пять минут скамеечного штрафа. На лавке находился врач команды Василий Таран, и человек просто не выдержал, потому что за его спиной, видимо, очень грубые слова неслись от местных болельщиков. И в адрес тренеров, и в адрес команды. Человек не выдержал, повернулся и продемонстрировал нелицеприятный жест. Да, согласен, Тарана это не красит, нужно было сдержаться, но, с другой стороны, к чему эти оскорбления? – сказал Шишов.
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Председатель «Юности»: «На «Чижовка-Арене» между болельщиками команд произошла потасовка. Была она и в воскресенье, на ж/д вокзале в Молодечно»
Председатель «Юности» Михаил Шишов рассказал об отношении к поведению болельщиков «Динамо-Молодечно».
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