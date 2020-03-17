Председатель «Юности»: «На «Чижовка-Арене» между болельщиками команд произошла потасовка. Была она и в воскресенье, на ж/д вокзале в Молодечно»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Михаил Шишов рассказал об отношении к поведению болельщиков .

– Матчи с «Динамо-Молодечно» в пятницу и воскресенье получились не совсем однозначными как в плане судейства, так и плане поведения людей на трибунах. Молодечненские болельщики в адрес игроков «Юности» скандировали не слишком приятные слова. Как вы к этому относитесь?

– Скажу откровенно, в пятницу я общался с директором Игорем Николайчиком, который также был на матче. И он сам был не в восторге от поведения болельщиков, потому что с их стороны шло откровенное оскорбление клуба, хоккеистов «Юности». Вроде, два фарм-клуба «Динамо»...

Также в пятницу и воскресенье произошли другие неприятные инциденты. Знаю, что в перерыве матча на «Чижовка-Арене» между болельщиками команд произошла потасовка. Была она и в воскресенье, на железнодорожном вокзале в Молодечно. Чем все завершилось, я не знаю, не был на вокзале.

Также стоит напомнить о поведении болельщиков «Динамо-Молодечно» во время матча в воскресенье. Фактически из-за них мы получили пять минут скамеечного штрафа. На лавке находился врач команды Василий Таран, и человек просто не выдержал, потому что за его спиной, видимо, очень грубые слова неслись от местных болельщиков. И в адрес тренеров, и в адрес команды. Человек не выдержал, повернулся и продемонстрировал нелицеприятный жест. Да, согласен, Тарана это не красит, нужно было сдержаться, но, с другой стороны, к чему эти оскорбления? – сказал Шишов.