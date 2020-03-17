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Сергей Кисляк: «Неужели совсем нет средств, чтобы поменять газон на Маяковке? Просто захотеть сменить – и будет великолепный стадион»

17.03.2020 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк поделился мнением о газоне на стадионе ФК «Минск».

– Повторять можно сколько угодно. Но какой смысл, если в итоге никто ничего не делает? Все понимают: газон реально плохой. Считаю, на таких играть нельзя. Сам стадион классный -уютный, трибуны близко к полю, здесь великолепная атмосфера, что показали еще и Суперкубок, и четвертьфинал Кубка. Но покрытие... Ну правда, очень плохое. Когда встречались здесь с «Шахтером», по крайней мере прошел дождь и немного смочил его – уже было чуть лучше.

А когда теплая сухая погода, вообще не понимаю, как играть можно. Оно тут уже столько лет лежит... Неужели совсем нет средств, чтобы его поменять? Есть хорошие искусственные поля. Просто захотеть сменить – и будет великолепный стадион. Пусть с синтетикой, зато отличного качества.

- То есть поддерживаешь решение федерации, что с мая по декабрь можно играть только на натуральных полях?

– Конечно. Всем намного приятнее выступать на естественных покрытиях, нежели на синтетике. Тем более такого качества, – сказал Кисляк.

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Теги: Минск
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк поделился мнением о газоне на стадионе ФК «Минск».
 
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