ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из первой лиги в сезоне-2020 напрямую не вылетит ни одна команда

17.03.2020 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вчера состоялась жеребьевка первой лиги чемпионата Беларуси сезона-2020, в которой примут участие 14 клубов.

Стало известно, что напрямую из первой лиги не вылетит ни одна команда. Занявшее последнее место команда проведет переходные матчи с третьим призером второй лиги.

Добавим, что окончательные сроки, как и весь календарь лиги будет утвержден позже. Сейчас есть два варианта: сделать дольше летнюю паузу между кругами либо завершить сезон раньше (не 14, а 7 ноября). К тому же, изначально первый тур был запланирован на 18 апреля, а по обновленной версии АБФФ начало было смещено на неделю вперед, что вызвало недовольство.

☘️ Три ценных приза в новом сезоне фэнтези! Собери команду мечты!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера состоялась жеребьевка первой лиги чемпионата Беларуси сезона-2020, в которой примут участие 14 клубов.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Председатель «Юности»: «На «Чижовка-Арене» между болельщиками команд произошла потасовка. Была она и в воскресенье, на ж/д вокзале в Молодечно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Новости Волковыска
Вороновская газета
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика