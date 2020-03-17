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Из первой лиги в сезоне-2020 напрямую не вылетит ни одна команда
17.03.2020 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вчера состоялась жеребьевка первой лиги чемпионата Беларуси сезона-2020, в которой примут участие 14 клубов.
Стало известно, что напрямую из первой лиги не вылетит ни одна команда. Занявшее последнее место команда проведет переходные матчи с третьим призером второй лиги.
Добавим, что окончательные сроки, как и весь календарь лиги будет утвержден позже. Сейчас есть два варианта: сделать дольше летнюю паузу между кругами либо завершить сезон раньше (не 14, а 7 ноября). К тому же, изначально первый тур был запланирован на 18 апреля, а по обновленной версии
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Вчера состоялась жеребьевка первой лиги чемпионата Беларуси сезона-2020, в которой примут участие 14 клубов.
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