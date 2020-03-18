|
Хабиб: «Через несколько дней Уайт скажет место боя против Фергюсона»
18.03.2020 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпион UFC в легком весе
«Я вчера говорил с Дэйной Уайтом. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы сделать бой с Фергюсоном.
Через несколько дней он скажет место, где пройдет бой», – рассказал Хабиб в прямом эфире с Али Абдель-Азизом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в скором времени узнает место поединка против Тони Фергюсона.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)