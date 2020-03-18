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Хабиб: «Через несколько дней Уайт скажет место боя против Фергюсона»

18.03.2020 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в скором времени узнает место поединка против Тони Фергюсона.

«Я вчера говорил с Дэйной Уайтом. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы сделать бой с Фергюсоном.

Через несколько дней он скажет место, где пройдет бой», – рассказал Хабиб в прямом эфире с Али Абдель-Азизом. 

Тренировки Тони Фергюсона – отдельный вид искусства. Он настоящий псих

 
 
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в скором времени узнает место поединка против Тони Фергюсона.
 
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