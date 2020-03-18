Хабиб: «Через несколько дней Уайт скажет место боя против Фергюсона»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион UFC в легком весе рассказал, что в скором времени узнает место поединка против Тони Фергюсона.

«Я вчера говорил с Дэйной Уайтом. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы сделать бой с Фергюсоном.

Через несколько дней он скажет место, где пройдет бой», – рассказал Хабиб в прямом эфире с Али Абдель-Азизом.

Тренировки Тони Фергюсона – отдельный вид искусства. Он настоящий псих