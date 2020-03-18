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Александр Глеб: «После ДЮСШ БАТЭ предложил 150 долларов в месяц. Минское «Динамо» – 230»

18.03.2020 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Александр Глеб и его брат Вячеслав в фильме «Наш Hleb» рассказали о первом контракте с БАТЭ.

Александр Глеб: В ДЮСШ у меня был выпускной год. Всех подписывают, а у меня предложений нет.

Потом приехали к Пунтусу домой. Иосифович: «Конечно, контракт, 150 долларов в месяц». Я счастливый. Тут «Динамо» Минск выходит на меня. Спрашивают: «Сколько БАТЭ платит?» Говорю: «Ну, 150 долларов». Они: «Мы дадим 230».

Вячеслав Глеб: Это очень смешно. Саня говорил, если бы дали 250, то подписал бы, а они подумали: двести… тридцать. Брат сказал, что ему надо подумать.

Ему понравилась конкретика Юрия Иосифовича, Анатолия Анатольевича. Подъемные там какие-то копеечные. Перед Новым годом Юрий Иосифович привез этот маленький конвертик. Это люди слова.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб и его брат Вячеслав в фильме «Наш Hleb» рассказали о первом контракте с БАТЭ.
 
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