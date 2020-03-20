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Денис Цыганов: «Довольно скептически отношусь к тому, что мы продолжаем играть. Не хотелось бы повторить путь Италии»

20.03.2020 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минской «Юности» Денис Цыганов подвел итог пятого матча серии с «Динамо-Молодечно» (6:0, счет в серии 4-1), в котором он набрал 3 (1+2) балла за результативность.

– Удачно забросили, реализовали свои возможности. То, чего нам не хватало в предыдущих играх, поскольку моментов было много. Фортуна нам отдала долги за прошлые игры, или просто мы это заслужили, выиграли уверенно, в том числе по счету.

- Счет в серии говорит о том, что полуфинал был легкий?

– Были моменты, когда чаша весов могла качнуться то в одну, то в другую сторону. Не скажу, что в этой серии должно было быть семь матчей. Получилось пять, считаю, что это закономерно. Не скажу, что полуфинал был легким или сверхсложным. Приходилось преодолевать трудности, и мы с этим справились.

- Экстралига – практически единственный профессиональный чемпионат в мире, который продолжается. Хорошо, что его не остановили или стоило бы досрочно завершить турнир?

– Не могу принимать решение, сколько людей, столько и мнений. Я довольно скептически отношусь к тому, что мы продолжаем играть. Если все лиги прекратили играть, значит доля правды в этом есть, к примеру, в Италии, где не очень серьезно подошли к этому вопросу. Не хотелось бы повторить их путь, и, надеюсь, мы его не повторим. Все меры безопасности предпринимаются, моем руки чаще. Раз приняли решение что будем играть, значит будем играть. Остается только выходить и действовать в полную силу.

- Кого видите соперником по финалу?

– Во втором полуфинале хоккей равный. Смотрел не все матчи, но по игре мне более симпатизирует «Шахтер», но это сугубо мое мнение. Как она сложится, и кого бы хотел видеть в финале, то загадывать не хочется. Кто будет, тот и будет, – сказал Цыганов.

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Нападающий минской «Юности» Денис Цыганов подвел итог пятого матча серии с «Динамо-Молодечно» (6:0, счет в серии 4-1), в котором он набрал 3 (1+2) балла за...
 
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