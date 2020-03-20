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Уткин о предложении комментировать ЧБ: «Готов приехать хоть в вашу страну покомментировать на местных каналах. Жду приглашения»
20.03.2020 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный российский журналист и комментатор отреагировал
«Я готов приехать хоть в вашу замечательную страну покомментировать на местных каналах. Жду приглашения. Спойлер: это очень дорого», – написал Уткин в твиттере.
Напомним, «Матч ТВ» приобрел права на показ матчей чемпионата Беларуси. В сетке вещания канала «Футбол 1» уже появились игры.
По нашей информации, Константин Генич будет работать на завтрашней игре «Ислочь» – «Неман». Сам комментатор позже
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Уткин о предложении комментировать ЧБ: «Готов приехать хоть в вашу страну покомментировать на местных каналах. Жду приглашения»
Известный российский журналист и комментатор отреагировал на твит Tribuna.com с предложением вслед за Константином Геничем прокомментировать матч чемпионата...
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