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Сергей Омельянчук: «Приходится начинать с поражения – что делать? Будем думать, как выкарабкиваться»
20.03.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского
– Конечно, обидно начинать чемпионат с поражения. У нас были моменты, чтобы перевернуть игру, забить гол, но не получилось взломать оборону соперника. Приходится начинать с поражения – что делать? Будем думать, как выкарабкиваться. Моменты есть, но в завершении нет точки.
Гол пропустили со стандарта. Но углового там не было. Мяч ушел от игрока «Руха». А нам с этого корнера забили. Такие моменты немножко неприятны. Простой эпизод, тем более судья был рядом. Значит, так и должно быть.
– Можете объяснить замену Бручича на Климовича?
– Мы начали рисковать, перешли на игру в четыре защитника. Хотели забить, пошли вперед большими силами, но не получилось взломать оборону «Руха». Они очень компактно оборонялись всей командой. Хотя моменты были. Но не получились.
– «Динамо» потерпело три поражения подряд. Готова ли команда к сезону?
– Я считаю, к сезону мы готовы. Понятно, результат отрицательный, но, думаю, все будет хорошо.
– Что вам подсказывал по телефону
– Мы с ним были на связи, обсуждали возможные перестроения, чтобы изменить ход матча. Говорили только об игровых моментах, – сказал Омельянчук.
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Сергей Омельянчук: «Приходится начинать с поражения – что делать? Будем думать, как выкарабкиваться»
Тренер минского «Динамо» Сергей Омельянчук прокомментировал поражение от «Руха» (0:1) в матче первого тура чемпионата Беларуси.
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