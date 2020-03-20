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Босс брестского «Динамо» Зайцев присутствует на матче «Руха» в Минске

20.03.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев присутствует на матче первого тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Рухом», который проходит в Минске в эти минуты.

Сегодня брестский клуб играл дома со «Смолевичами» (1:1).

Динамо Брест: новости

Напомним, ранее сам Зайцев признался, что ему ближе «Рух»:

Александр Зайцев: «Между «Рухом» и брестским «Динамо» я уже выбрал – «Рух»

Базанов об отношении Зайцева к «Динамо-Брест» и «Руху»: «Пока он не является владельцем «Руха». Все нормально»

Сергей Ковальчук: «Зайцев и «Рух»? Знаете ли вы, что он болеет за «Реал»? Но это же не говорит о том, что человек владеет «Реалом»

Босс брестского «Динамо» Зайцев присутствует на матче «Руха» в Минске

Фото: скриншот «Беларусь 5» (Александр Зайцев в сером пиджаке)

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев присутствует на матче первого тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Рухом», который проходит в...
 
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