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Босс брестского «Динамо» Зайцев присутствует на матче «Руха» в Минске
20.03.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев присутствует на матче первого тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Рухом», который проходит в
Сегодня брестский клуб играл дома со «Смолевичами» (1:1).
Напомним, ранее сам Зайцев признался, что ему ближе «Рух»:
Фото: скриншот «Беларусь 5» (Александр Зайцев в сером пиджаке)
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев присутствует на матче первого тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Рухом», который проходит в...
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