Босс брестского «Динамо» Зайцев присутствует на матче «Руха» в Минске

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев присутствует на матче первого тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Рухом», который проходит в в эти минуты.

Сегодня брестский клуб играл дома со «Смолевичами» (1:1).

Динамо Брест: новости

Напомним, ранее сам Зайцев признался, что ему ближе «Рух»:

Александр Зайцев: «Между «Рухом» и брестским «Динамо» я уже выбрал – «Рух»

Базанов об отношении Зайцева к «Динамо-Брест» и «Руху»: «Пока он не является владельцем «Руха». Все нормально»

Сергей Ковальчук: «Зайцев и «Рух»? Знаете ли вы, что он болеет за «Реал»? Но это же не говорит о том, что человек владеет «Реалом»





Фото: скриншот «Беларусь 5» (Александр Зайцев в сером пиджаке)