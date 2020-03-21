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Глеб об отказе от предложения ЦСКА с зарплатой 2,5 млн евро: «Видишь, что делает мечта с человеком?»

21.03.2020 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал, почему в свое время отказался перейти в ЦСКА.

– «Штутгарт» – 28 тысяч евро в год. ЦСКА тебе давал два с половиной миллиона. Ну тут, извини, я не понял.

– Видишь, что делает мечта с человеком? Если бы это было на полгода раньше, не задумываясь бы ушел.

Я с детства мечтал заиграть, сам себе внушал, что я добьюсь, сделаю это. Я очень долго думал над этим.

Мы с братом сидим, он говорит: «Саня, у тебя же все получается, тебе тренер начинает доверять, ты становишься основным футболистом».

И знаешь, действительно, вот это перевесило. Хотя да, тяжелый был выбор. Я молодой был.

– Во сколько у тебя на счету появилось два с половиной миллиона?

– В 23, – сказал Глеб.

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Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал, почему в свое время отказался перейти в ЦСКА.
 
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