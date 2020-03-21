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«Барселона» сохраняет интерес к Алабе, но не может позволить себе его зарплату
21.03.2020 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Срок контракта 27-летнего игрока с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года.
Есть вероятность, что по завершении нынешнего сезона
Представители австрийца несколько раз обсуждали возможный трансфер с руководством сине-гранатовых.
Однако «
Каталонцы не могут себе позволить удовлетворить требования футболиста. Несмотря на желание «Барсы» видеть у себя защитника, помешать осуществлению сделки может именно финансовый вопрос.
Тем не менее стороны продолжат переговоры.
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«Барселона» сохраняет интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе.
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