ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Барселона» сохраняет интерес к Алабе, но не может позволить себе его зарплату

21.03.2020 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» сохраняет интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе.

Срок контракта 27-летнего игрока с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года.

Есть вероятность, что по завершении нынешнего сезона «Бавария» решит продать игрока, чтобы он не ушел через год бесплатно на правах свободного агента.

Представители австрийца несколько раз обсуждали возможный трансфер с руководством сине-гранатовых.

Однако «Барселона», по всей видимости, не сможет позволить себе зарплату Алабы, который сейчас получает 8 миллионов евро в год, а в новом клубе захочет зарабатывать еще больше.

Каталонцы не могут себе позволить удовлетворить требования футболиста. Несмотря на желание «Барсы» видеть у себя защитника, помешать осуществлению сделки может именно финансовый вопрос.

Тем не менее стороны продолжат переговоры.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Барселона» сохраняет интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Глеб об отказе от предложения ЦСКА с зарплатой 2,5 млн евро: «Видишь, что делает мечта с человеком?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика