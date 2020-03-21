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«Волна» продолжает подготовку к сезону: разгромлено «Динамо» из Малориты
21.03.2020 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Волна» 4-0 «Динамо-БОЦОР»
28 февраля в Бресте наша команда уже играла с футболистами из Малориты. Тогда матч закончился боевой ничьей 2:2. Отрадно, что в сегодняшнем матче здорово себя проявил новичок команды россиянин Искандар Заробеков: футболист оформил дубль.
Напомним, что «Волна» начнет сезон в первой лиге 25 апреля.
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