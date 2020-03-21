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«Волна» продолжает подготовку к сезону: разгромлено «Динамо» из Малориты

21.03.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Волна» продолжает подготовку к сезону: разгромлено «Динамо» из Малориты
Футбол в Беларуси продолжается. Сегодня в 13:00 пинская «Волна» сыграла товарищеский матч с «Динамо-БОЦОР» из Малориты. Матч прошел на поле Академии футбола.

«Волна» 4-0 «Динамо-БОЦОР»
Голы: 1:0 — Заробеков (5′); 2:0 — Заробеков (36′); 3:0 — Хлебосолов (50′); 4:0 — Шокуров (75′)

28 февраля в Бресте наша команда уже играла с футболистами из Малориты. Тогда матч закончился боевой ничьей 2:2. Отрадно, что в сегодняшнем матче здорово себя проявил новичок команды россиянин Искандар Заробеков: футболист оформил дубль.

Напомним, что «Волна» начнет сезон в первой лиге 25 апреля.

 
Теги: Брест
 
 
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> Футбол в Беларуси продолжается. Сегодня в 13:00 пинская «Волна» сыграла товарищеский матч с «Динамо-БОЦОР» из Малориты. Матч прошел на поле Академии...
 
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