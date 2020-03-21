«Волна» продолжает подготовку к сезону: разгромлено «Динамо» из Малориты

Источник материала: Полесская правда



Футбол в Беларуси продолжается. Сегодня в 13:00 пинская «Волна» сыграла товарищеский матч с «Динамо-БОЦОР» из Малориты. Матч прошел на поле Академии футбола.

«Волна» 4-0 «Динамо-БОЦОР»

Голы: 1:0 — Заробеков (5′); 2:0 — Заробеков (36′); 3:0 — Хлебосолов (50′); 4:0 — Шокуров (75′)

28 февраля в Бресте наша команда уже играла с футболистами из Малориты. Тогда матч закончился боевой ничьей 2:2. Отрадно, что в сегодняшнем матче здорово себя проявил новичок команды россиянин Искандар Заробеков: футболист оформил дубль.

Напомним, что «Волна» начнет сезон в первой лиге 25 апреля.