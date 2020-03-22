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Елена Левченко: «После интервью никто из федерации со мной не связывался. Это очень грустно»
22.03.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала, что после
- Почему говорят, Елена Левченко – бывшая лучшая баскетболистка сборной Беларуси?
– Думаю, все читали
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– Так сложилось. Я не знала, что меня убрали из сборной. Узнала случайно от знакомых, когда была в Минске. На сегодняшний день я не являюсь членом национальной сборной. Не знаю, как будет складываться будущее в этом плане. Никаких разговоров с федерацией не было…
- Вышло интервью, ты обозначила свою позицию, открыто рассказала. Реакция после интервью была какая-то? С тобою вышли на связь?
– Никто со мной не связывался, не было никаких звонков, никаких писем. Вы знаете, это очень грустно. Эта проблема затрагивает не только спорт, эта проблема шире. Такое происходит не только со спортсменами, которые уже отыграли. Мне писали бывшие футболисты после интервью…
Не у каждого есть возможность уйти в бизнес. Психологически очень тяжело менять жизнь после тридцати, в сорок. В Беларуси нет никаких программ, которые помогали бы спортсменам. В других сферах такое тоже происходит: попользовались – и бросили, – сказала Левченко в программе «Макаенка, 9» на канале «Беларусь 1».
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала, что после интервью Tribuna.com никакой реакции от федерации баскетбола не последовало.
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