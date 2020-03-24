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"Неман" или "Шахтер" станет вторым финалистом Кубка Президента? Узнаем сегодня
24.03.2020 08:54 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTРешающий седьмой матч полуфинальной серии пройдет в Гродно. Начало игры в 19:30. Прямая трансляция на
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Решающий седьмой матч полуфинальной серии пройдет в Гродно. Начало игры в 19:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Напомним, в воскресенье "Неман" одолел "Шахтер" в...
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