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"Неман" или "Шахтер" станет вторым финалистом Кубка Президента? Узнаем сегодня

24.03.2020 08:54 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Решающий седьмой матч полуфинальной серии пройдет в Гродно. Начало игры в 19:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Напомним, в воскресенье "Неман" одолел "Шахтер" в Солигорске в овертайме 2:1. В решающем противостоянии победитель пары сыграет с минской "Юностью".

 
Теги: Гродно
 
 
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Решающий седьмой матч полуфинальной серии пройдет в Гродно. Начало игры в 19:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Напомним, в воскресенье "Неман" одолел "Шахтер" в...
 
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