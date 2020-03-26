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Юрий Вернидуб: «Очень много будет зависеть от того, как будет поступать руководство: готово ли оно хотя бы небольшой, но срок потерпеть. Как минимум год»

26.03.2020 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб рассказал о задачах команды на сезон.

«Я не поверю, что может найтись тренер, который придет и за один год построит команду, которая добьется больших высот.

Очень много будет зависеть от того, как будет поступать руководство: готово ли оно хотя бы небольшой, но срок потерпеть. Как минимум год. Нужно сначала создать коллектив, а потом выполнять конкретные задачи. Хотя этого времени нет, и я это прекрасно понимаю. Я шел на те условия, которые мне предложили. Будем делать все, чтобы в этом году сделать боеспособную команду, которая будет до конца чемпионата бороться за самое высокое место – то, которое мы хотим занять – это чемпионство.

Я не тот человек, который будет цепляться за какие-то там заковырки в контракте, чтобы меня здесь держали или терпели. Если я увижу, что ничего не получается и есть проблемы, то я сам уйду, какой-бы у меня контракт ни был бы подписан», – сказал Вернидуб в эфире «Беларусь 5».

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Теги: Брест
 
 
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Единство
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