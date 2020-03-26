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Полузащитник «Ислочи» Цвейба: «Я счастлив играть, в то время, как большинство моих коллег по всему миру убивают время, сидя дома»

27.03.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ислочи» Сандро Цвейба рассказал о чемпионате Беларуси.

«В команде нет паники, но мы все слышим и видим, что происходит в мире, мы думаем об этом. На поле ничего не изменилось, но мы больше не пожимаем друг другу руки, просто отбиваем кулачками. О, и мы кашляем и чихаем в раздевалке, шутки ради.

Это действительно приятное чувство, когда весь мир наблюдает за нами. Нам это только на пользу, не только игрокам, но и всему белорусскому футболу. Я счастлив играть, в то время, как большинство моих коллег по всему миру убивают время, сидя дома. Но еще раз, наше здоровье и здоровье наших семей и близких по-прежнему превыше всего», — цитирует Цвейбу ESPN.

 
 
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