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Полузащитник «Ислочи» Цвейба: «Я счастлив играть, в то время, как большинство моих коллег по всему миру убивают время, сидя дома»
27.03.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Ислочи» Сандро Цвейба рассказал о чемпионате Беларуси.
«В команде нет паники, но мы все слышим и видим, что происходит в мире, мы думаем об этом. На поле ничего не изменилось, но мы больше не пожимаем друг другу руки, просто отбиваем кулачками. О, и мы кашляем и чихаем в раздевалке, шутки ради.
Это действительно приятное чувство, когда весь мир наблюдает за нами. Нам это только на пользу, не только игрокам, но и всему белорусскому футболу. Я счастлив играть, в то время, как большинство моих коллег по всему миру убивают время, сидя дома. Но еще раз, наше здоровье и здоровье наших семей и близких по-прежнему превыше всего», —
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Полузащитник «Ислочи» Цвейба: «Я счастлив играть, в то время, как большинство моих коллег по всему миру убивают время, сидя дома»
Полузащитник «Ислочи» Сандро Цвейба рассказал о чемпионате Беларуси.
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