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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Повышенное внимание к Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу Внимание к чемпионату Беларуси по футболу из Европы в эти дни - прекрасная возможность увидеть ярче его недостатки. Такого мнения придерживается защитник...

Внимание к чемпионату Беларуси по футболу из Европы в эти дни - прекрасная возможность увидеть ярче его недостатки. Такого мнения придерживается защитник жодинского "Торпедо-БелАЗ" Дмитрий Яшин. Накануне автозаводцы переиграли "Белшину" во втором туре 1:0.Сюжет о том, как к белорусскому футбольному первенству приковано внимание извне, завтра репортаж в программена