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Повышенное внимание к Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу
28.03.2020 13:32 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВнимание к чемпионату Беларуси по футболу из Европы в эти дни - прекрасная возможность увидеть ярче его недостатки. Такого мнения придерживается защитник жодинского "Торпедо-БелАЗ" Дмитрий Яшин. Накануне автозаводцы переиграли "Белшину" во втором туре 1:0.
Сюжет о том, как к белорусскому футбольному первенству приковано внимание извне, завтра репортаж в программе
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Внимание к чемпионату Беларуси по футболу из Европы в эти дни - прекрасная возможность увидеть ярче его недостатки. Такого мнения придерживается защитник...
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