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Повышенное внимание к Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу

28.03.2020 13:32 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Внимание к чемпионату Беларуси по футболу из Европы в эти дни - прекрасная возможность увидеть ярче его недостатки. Такого мнения придерживается защитник жодинского "Торпедо-БелАЗ" Дмитрий Яшин. Накануне автозаводцы переиграли "Белшину" во втором туре 1:0.

Сюжет о том, как к белорусскому футбольному первенству приковано внимание извне, завтра репортаж в программе "Главный эфир" на "Беларусь 1".

 
 
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Внимание к чемпионату Беларуси по футболу из Европы в эти дни - прекрасная возможность увидеть ярче его недостатки. Такого мнения придерживается защитник...
 
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