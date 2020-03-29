Рамос о голе «Атлетико» в финале ЛЧ: «После него я сказал: «Теперь могу спокойно умирать». Он изменил историю «Реала»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Реала» Серхио Рамос вспомнил финал Лиги чемпионов против «Атлетико» (4:1).

«После мяча, который принес нам десиму, я сказал: «Теперь я могу спокойно умирать».

Это гол всей моей жизни. Этот мяч изменил историю нашего клуба», – сказал Рамос.