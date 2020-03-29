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Рамос о голе «Атлетико» в финале ЛЧ: «После него я сказал: «Теперь могу спокойно умирать». Он изменил историю «Реала»
29.03.2020 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Реала»
«После мяча, который принес нам десиму, я сказал: «Теперь я могу спокойно умирать».
Это гол всей моей жизни. Этот мяч изменил историю нашего клуба», – сказал Рамос.
Напомним, Рамос сравнял счет в компенсированное время в матче против «Атлетико», когда на табло было 92:48. В итоге
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