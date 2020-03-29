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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вратарь "Юности" помешал сопернику, находясь на скамейке Когда запасной вратарь спасает свою команду от пропущенной шайбы. На последних секундах второго поединка финальной серии между "Юностью" и "Шахтером" нападающий...

Когда запасной вратарь спасает свою команду от пропущенной шайбы. На последних секундах второго поединка финальной серии между "Юностью" и "Шахтером" нападающий "горняков" Андрей Феклистов устремился к пустым воротам соперника, но Игорь Брикун клюшкой остановил шайбу. Голкипер улыбался, судьи момент упустили, но "Шахтер" все равно выиграл 3:2. Счет серии 1:1. Планируется, что третья игра пройдет во вторник в Солигорске. Начало в 19:30.