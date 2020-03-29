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Вратарь "Юности" помешал сопернику, находясь на скамейке

29.03.2020 15:24 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Когда запасной вратарь спасает свою команду от пропущенной шайбы. На последних секундах второго поединка финальной серии между "Юностью" и "Шахтером" нападающий "горняков" Андрей Феклистов устремился к пустым воротам соперника, но Игорь Брикун клюшкой остановил шайбу. Голкипер улыбался, судьи момент упустили, но "Шахтер" все равно выиграл 3:2. Счет серии 1:1. Планируется, что третья игра пройдет во вторник в Солигорске. Начало в 19:30.
 
 
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Когда запасной вратарь спасает свою команду от пропущенной шайбы. На последних секундах второго поединка финальной серии между "Юностью" и "Шахтером" нападающий...
 
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