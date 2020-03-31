Дулуб о замене Драгуна и Стасевича в матче со «Славией»: «Последствия могут быть разные. Нужно понимать реакцию со стороны игроков»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб, приводя статистические показатели по матчу «Славия» – , поделился мнением и о замене лидеров борисовчан Станислава Драгуна и на 70-й минуте игры.

– Есть цифры на контрасте. Например, интенсивность прессинга БАТЭ была очень высокой в матче со «Славией». Они не позволяли Мозырю играть, пытались высоко прессинговать, пытались забрать мяч. Но еще раз говорю – пространство за спиной у центральных защитников. Процент выигранных единоборств, к сожалению, как и у минского – 46. Наверное, с этим связаны замены и Драгуна, и Стасевича. И желанием, наверное, встряхнуть команду.

– Так поступают тренеры?

– Поступают и довольно часто.

– Какие могут быть последствия?

– Они могут быть разные. Нужно понимать реакцию со стороны игроков на эти замены. Потому что игроки ведущие. Им наверняка не нравится, что их меняют на 70-й минуте. Снимая при счете 1:2. Но опять же – это внутренняя кухня БАТЭ, – сказал Дулуб в эфире «ЯСНАе TV» в рамках программы «Ясно о футболе».

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