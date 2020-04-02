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Геннадий Савилов: «Присутствие «Динамо» в КХЛ – больше политический момент. Команда не играет, а деньги тратятся»
02.04.2020 11:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ
- Что приоритетнее:
– Сложно комментировать присутствие
Что важнее – «Динамо» или национальное первенство? Я бы их не равнял. Национальное первенство – вещь аксиомная, оно должно быть на хорошем, качественном уровне с точки зрения его восприятия общественностью. Если общество воспринимает чемпионат с благоговением, то нет разницы, сильное оно или слабое. В Канаде самая большая аудитория у юниорских, студенческих чемпионатов, а не у НХЛ, – сказал Савилов в эфире «
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Геннадий Савилов: «Присутствие «Динамо» в КХЛ – больше политический момент. Команда не играет, а деньги тратятся»
Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал о развитии чемпионата Беларуси и минского «Динамо».
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