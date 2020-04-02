Геннадий Савилов: «Присутствие «Динамо» в КХЛ – больше политический момент. Команда не играет, а деньги тратятся»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал о развитии чемпионата Беларуси и минского «Динамо».

- Что приоритетнее: национальный чемпионат или наше участие в КХЛ?

– Сложно комментировать присутствие нашей команды в КХЛ. Это больше политический момент. Мне так кажется. Конечно, если посмотреть с точки зрения экономики, то никуда не годится: команда не играет, а деньги тратятся. Но раз за разом она заявляет свое участие в и играет там. Значит, какие-то есть мотивационные посылы, чтобы там команду сохранять. Мы сейчас совместно с генеральным директором пытаемся какие-то найти выходы из создавшегося положения.

Что важнее – «Динамо» или национальное первенство? Я бы их не равнял. Национальное первенство – вещь аксиомная, оно должно быть на хорошем, качественном уровне с точки зрения его восприятия общественностью. Если общество воспринимает чемпионат с благоговением, то нет разницы, сильное оно или слабое. В Канаде самая большая аудитория у юниорских, студенческих чемпионатов, а не у НХЛ, – сказал Савилов в эфире « Беларусь 24 ».

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