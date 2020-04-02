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Агент Русецкий получил 116 тыс долларов за трансфер Йонасона в БАТЭ. Футболист провел 7 матчей
02.04.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Йонассен перешел в БАТЭ в марте 2019. В итоге сыграл за основной состав 7 матчей, сделал одну результативную передачу (чемпионат Беларуси – 4/0+1,
Статистику норвежского игрока смотрите
БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!
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БАТЭ опубликовал отчетность за 2019 год.
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