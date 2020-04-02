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Агент Русецкий получил 116 тыс долларов за трансфер Йонасона в БАТЭ. Футболист провел 7 матчей

02.04.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ опубликовал отчетность за 2019 год. Согласно ей, вознаграждение агента Валерия Русецкого за трансфер Эмиля Йонассена. Оно составило 242,5 тысячи рублей (116 тысяч долларов по среднегодовому курсу Национального банка).

Йонассен перешел в БАТЭ в марте 2019. В итоге сыграл за основной состав 7 матчей, сделал одну результативную передачу (чемпионат Беларуси – 4/0+1, Кубок Беларуси – 2/0+0, Лига чемпионов – 1/0+0).

Статистику норвежского игрока смотрите здесь.

БАТЭ: новости, календарь матчей

БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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