Агент Русецкий получил 116 тыс долларов за трансфер Йонасона в БАТЭ. Футболист провел 7 матчей

Источник материала: Tribuna.com

опубликовал отчетность за 2019 год. Согласно ей, вознаграждение агента Валерия Русецкого за трансфер Эмиля Йонассена. Оно составило 242,5 тысячи рублей (116 тысяч долларов по среднегодовому курсу Национального банка).

Йонассен перешел в БАТЭ в марте 2019. В итоге сыграл за основной состав 7 матчей, сделал одну результативную передачу (чемпионат Беларуси – 4/0+1, – 2/0+0, Лига чемпионов – 1/0+0).

Статистику норвежского игрока смотрите здесь .

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БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!