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«ПСЖ» рассматривает возможность продажи Неймара. Он хочет вернуться в «Барсу», в сделку может войти Гризманн
05.04.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «ПСЖ»
В парижском клубе считают, что уход бразильца может стать неизбежным, поэтому
Согласно регламенту ФИФА, нападающий вправе расторгнуть контракт с французским клубом, несмотря на отсутствие суммы отступных, поскольку Неймару уже 28 лет и к лету его пребывание в «ПСЖ» составит три года.
При этом парижане хотят серьезно обновить состав и в случае ухода Неймара сделать форварда Килиана Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком не только команды, но и в мире.
Рассматривается вариант, при котором в сделку по Неймару войдет нападающий «Барселоны»
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«ПСЖ» рассматривает возможность продажи Неймара. Он хочет вернуться в «Барсу», в сделку может войти Гризманн
Форвард «ПСЖ» Неймар по-прежнему намерен вернуться в «Барселону».
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