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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков сообщил, что организация предложила американскому...

Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков сообщил, что организация предложила американскому промоушену провести бой на своей территории. Правительство Беларуси эту идею поддержало.Как уточнил Корольков, если промоушен согласится перевезти турнир в Беларусь, то его может принять «Минск-Арена». Альтернативный вариант - стадион «Динамо», на котором состоялось открытие II Европейских игр.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите