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Беларусь предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона
05.04.2020 14:14 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTИсполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков сообщил, что организация предложила американскому промоушену провести бой на своей территории. Правительство Беларуси эту идею поддержало.
Как уточнил Корольков, если промоушен согласится перевезти турнир в Беларусь, то его может принять «Минск-Арена». Альтернативный вариант - стадион «Динамо», на котором состоялось открытие II Европейских игр.
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Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков сообщил, что организация предложила американскому...
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