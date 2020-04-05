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Сергей Ясинский: «Говорят, качество невысокое, картинка не мировая... Мы свой футбол любим, стараемся в него играть»

05.04.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал результат мата против «Смолевичей» (1:0).

«Команды старались играть в футбол. Многие сейчас говорят, что качество невысокое, картинка не мировая, не английская премьер лига. Мы свой футбол любим, стараемся в него играть. К сожалению, поле очень медленное, травка не подросла. Надеюсь, она подрастет — и будет повеселее. Хотя поле хорошо подготовлено для данной поры года. Но вы же понимаете: пока ночью заморозки, трава не растет. Поэтому травы нет и футбол немножко медленный. Обе команды старались играть в футбол, а иногда даже получалось», — сказал Ясинский в эфире «Беларусь 5».

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Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал результат мата против «Смолевичей» (1:0).
 
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