Сергей Ясинский: «Говорят, качество невысокое, картинка не мировая... Мы свой футбол любим, стараемся в него играть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал результат мата против «Смолевичей» (1:0).

«Команды старались играть в футбол. Многие сейчас говорят, что качество невысокое, картинка не мировая, не английская премьер лига. Мы свой футбол любим, стараемся в него играть. К сожалению, поле очень медленное, травка не подросла. Надеюсь, она подрастет — и будет повеселее. Хотя поле хорошо подготовлено для данной поры года. Но вы же понимаете: пока ночью заморозки, трава не растет. Поэтому травы нет и футбол немножко медленный. Обе команды старались играть в футбол, а иногда даже получалось», — сказал Ясинский в эфире «Беларусь 5».

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь