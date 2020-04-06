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Ходасевич о критике россиян: «Это что-то новое? Ну конечно нет! Зачем на это как-то реагировать? Живут они в этом своем мире…»

06.04.2020 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич ответил россиянам, которые критикуют чемпионат Беларуси.

«Белорусский сезон по-прежнему в тренде. Его не только смотрят, но и, мягко сказать, критикуют. А где критикуют? Конечно же в соседней России. Где еще могут критиковать? Колосков говорит, что это порнография. С Уткиным все понятно. Аршавин говорит, что под белорусский чемпионат хорошо засыпать. Слуцкий выбирает не матч чемпионата Беларуси, а 1/2 финала КВН. Мостовой вообще какой-то бред произнес, наверное сам даже не понял, что сказал. Две адекватные реакции от комментаторов – Моссаковского и Розанова.

Как на это реагировать? Людас Румбутис уже ответил, Валерий Исаев тоже ответил. Зачем отвечать? Если Уткин накидывает, накидывает, накидывает на Беларусь, ну накидывай ты ради бога. То, что сейчас происходит, это рефлексия россиян по конкретно заданной теме. Это что-то новое? Ну конечно нет!

Наши соседи… Вот на площадке есть сосед, какой-нибудь дуремар, извините меня, ты его раз послушал, два послушал, на третий – проходишь мимо и даже не здороваешься. Они просто рефлексируют, зачем на это как-то реагировать? Живут они в этом своем мире… Вы же знаете, в каком они мире живут. Мы прекрасно знаем, что такое российский футбол, что такое российская премьер-лига, какие там бывают матчи и как там все устроено. Нам есть до этого какое-то дело? Нет. У нас свой чемпионат, в нем много проблем. Мы надеемся, что будет лучше, живем по средствам, и у нас есть чем гордиться. 10 лет БАТЭ в Лиге чемпионов – это показатель суперэффективной менеджерской работы. В России есть такие примеры? Конечно, нет. Дай бог им здоровья, у нас часу няма», – сказал Ходасевич.

Футбольные люди в России оценили высшую лигу: жесть, кошмар, порнография (но есть и пара приятных слов)

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич ответил россиянам, которые критикуют чемпионат Беларуси.
 
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