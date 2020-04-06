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Ходасевич о критике россиян: «Это что-то новое? Ну конечно нет! Зачем на это как-то реагировать? Живут они в этом своем мире…»
06.04.2020 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич ответил россиянам, которые критикуют чемпионат Беларуси.
«Белорусский сезон по-прежнему в тренде. Его не только смотрят, но и, мягко сказать, критикуют. А где критикуют? Конечно же в соседней России. Где еще могут критиковать? Колосков
Как на это реагировать? Людас Румбутис уже
Наши соседи… Вот на площадке есть сосед, какой-нибудь дуремар, извините меня, ты его раз послушал, два послушал, на третий – проходишь мимо и даже не здороваешься. Они просто рефлексируют, зачем на это как-то реагировать? Живут они в этом своем мире… Вы же знаете, в каком они мире живут. Мы прекрасно знаем, что такое российский футбол, что такое российская премьер-лига, какие там бывают матчи и как там все устроено. Нам есть до этого какое-то дело? Нет. У нас свой чемпионат, в нем много проблем. Мы надеемся, что будет лучше, живем по средствам, и у нас есть чем гордиться. 10 лет БАТЭ в Лиге чемпионов – это показатель суперэффективной менеджерской работы. В России есть такие примеры? Конечно, нет. Дай бог им здоровья, у нас часу няма», – сказал Ходасевич.
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Ходасевич о критике россиян: «Это что-то новое? Ну конечно нет! Зачем на это как-то реагировать? Живут они в этом своем мире…»
Белорусский журналист Николай Ходасевич ответил россиянам, которые критикуют чемпионат Беларуси.
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