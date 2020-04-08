|
Бундеслига намерена возобновить чемпионат
08.04.2020 09:32 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБундеслига возвращается. Немецкий футбольный союз отрабатывает варианты по возобновлению чемпионата в мае. Каждый клуб сможет отправить на игру 8 представителей делегации. На матчах будут присутствовать только 239 человек. Это футболисты, тренерский штаб, работники арены, журналисты, правоохранители. Болельщиков и вип-гостей на трибуны не пустят.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бундеслига возвращается. Немецкий футбольный союз отрабатывает варианты по возобновлению чемпионата в мае. Каждый клуб сможет отправить на игру 8 представителей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)