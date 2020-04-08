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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бундеслига намерена возобновить чемпионат Бундеслига возвращается. Немецкий футбольный союз отрабатывает варианты по возобновлению чемпионата в мае. Каждый клуб сможет отправить на игру 8 представителей...

Бундеслига возвращается. Немецкий футбольный союз отрабатывает варианты по возобновлению чемпионата в мае. Каждый клуб сможет отправить на игру 8 представителей делегации. На матчах будут присутствовать только 239 человек. Это футболисты, тренерский штаб, работники арены, журналисты, правоохранители. Болельщиков и вип-гостей на трибуны не пустят.